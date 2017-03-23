الشرطة البريطانية: منفذ هجوم لندن تحرك منفردا

لندن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال سبعة أشخاص ومداهمة ستة عناوين للاشتباه في صلتها بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء في وستمنستر.

وأكدت خدمة شرطة العاصمة أن منفذ الهجوم استلهم العملية من الإرهاب الدولي.

وقال مارك رولي، القائم بأعمال نائب مفوض شرطة العاصمة، إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة بينهم المنفذ، معدلا بذلك بيانات سابقة كانت صدرت عن الشرطة البريطانية بارتفاع عدد القتلى إلى خمسة.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 29 شخصا، بينهم سبعة في حالة حرجة.