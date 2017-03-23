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الشرطة البريطانية تعتقل 7 أشخاص بعد هجوم لندن

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الشرطة البريطانية تعتقل 7 أشخاص بعد هجوم لندن الشرطة البريطانية تعتقل 7 أشخاص بعد هجوم لندن

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل 7 أشخاص

لندن - (د ب أ):

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال سبعة أشخاص ومداهمة ستة عناوين للاشتباه في صلتها بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء في لندن.

وقتل خمسة أشخاص بينهم منفذ الهجوم وضابط في عملية دهس على جسر وستمنستر القريب من مقر البرلمان البريطاني.
وظهر الأربعاء وفي قلب العاصمة البريطانية، قام رجل في سيارة رباعية الدفع بدهس المارة على جسر وستمنتسر فوق نهر التايمز والذي يوصل إلى مقر البرلمان وإلى برج ساعة بيج بين.

وبعد أن خرج من الجسر صدم سيارته بحاجز الطريق ثم خرج منها وهو يركض نحو أسوار مقر البرلمان حيث كانت رئيسة تيريزا ماي قد ألقت خطابا امام النواب.

وطعن المهاجم شرطي، فأطلق عناصر آخرون من الشرطة النار عليه حين كان يستعد لمهاجمة شرطي آخر، ما أدى إلى مقتله.

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مصراوي Masrawy

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