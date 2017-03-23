تعرف على تفاصيل الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة

التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة، خريطة الحركة المرورية في شوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة منذ صباح اليوم الخميس.

شهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد كثافات مرورية متحركة من الاتجاهين وكثافات مرورية أخرى من وسط البلد إلى الدائري ومنه إلى المعادي حتى حلوان ونزلات المنيب والأوتوستراد أعلى الدائرى اتجاه كورنيش النيل، وكذلك للقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عبر طريق شارع النيل السياحي، وتباطئت بميدان التحرير ومناطق كورنيش النيل أمام وزارة الخارجية ونزلة كوبري 15 مايو.

كوبري أكتوبر

شهد الكوبري كثافات مرورية متحركة بالاتجاه القادم من رمسيس حتى مدينة نصر والعكس في الاتجاهين بسبب كثرة أعطال السيارات، وكذلك الأمر بالمسطح الأرضي بكوبري أكتوبر وصولًا إلى مناطق العباسية، وتكرر الأمر بطريق كورنيش المعادي مع وجود انسياب مروري محدود في حركة المرور للمتجه مناطق حلوان وفي طريقه إلى التحرير.

صلاح سالم

ظهرت أحجام مرورية في ميدان المطرية للمتجه لحلمية الزيتون وميدان الألف مسكن وبجسر السويس وحتى حدائق القبة وتباطئت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وظهرت الكثافات المرورية بشارع رمسيس من مناطق وسط البلد وصولًا إلى كوبري غمرة والعكس.

الجيزة

ظهرت كثافات مرورية بشارع السودان للمتجه من إمبابة إلى شارع جامعة الدول وبشارع التحرير وميدان المساحة وصولًا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبري قصر النيل وتباطئت بشارع فيصل وصولًا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولًا إلى ميدان الجيزة وكذلك الأمر بشارع مراد وشارع الجيزة أحجام مرورية يفضل شارع الجامعة.

محور 26 يوليو

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور 26 يوليو للمتجه من مناطق أكتوبر في طريقه إلى ميدان لبنان مع تباطؤ في حركة السيارات في الاتجاه العكسي، وتباطئت حركة السيارات في منطقة بين الكبارى وصولًا إلى المهندسين وكثافات متحركة بمحور صفط للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعة القاهرة يفضل منزل أحمد عرابي وبالطريق الدائري من وصلة المريوطية إلى المنيب ومن المحور إلى الزراعي كثافات متوسطة.

شارع السودان

تباطئت حركة السيارات بشارع السودان للقادم من كوبري فيصل حيث يفضل شارع الجامعة، مع أحجام مرورية للقادم من كوبري الجيزة المعدني ومتجه لكوبري عباس وكثافات بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه إلى وسط البلد للمتجه من كوبرى ناهيا عبر شارع جامعة الدول وصولًا إلى سفنكس.

طريق الأوتوستراد

ظهرت كثافات مرورية للمتجه من مناطق حلوان إلى المنيب، وارتفعت في الكثافات بمناطق شق الثعبان وزهراء المعادي القادم من مدينة 15 مايو حتى مناطق المعادي والطريق الدائري، كما ظهرت كثافات للمتجه من المنيب وفي طريق الأوتوستراد عبر الدائري، وكذلك الأمر بمحور صفط اللبن اتجاه شارع السودان ويفضل محور عرابي بدلًا منه.

الإسكندرية الزراعي

ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق إسكندرية الزارعي للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة، وكذلك في الاتجاه العكسي وتباطئت حركة السيارات أعلى دائري قليوب وصولًا إلى السلام والمرج، وظهرت كثافات بطريق الفيوم الصحراوي للقادم من أكتوبر وصولًا إلى ميدان الرماية.