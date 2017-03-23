فيديو.. رامي رضوان ساخرًا من تسمم الطلاب: «بيدلعوا وإحنا مكبرين الموضوع»

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سخر الإعلامي رامي رضوان من رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تزايد حالات التسمم التي شهدتها العديد من المدارس من الوجبات المدرسية قائلًا: "الطلبة بيدلعوا.. وهو ده الطبيعي بتاعهم وإحنا بس اللي مكبرين الموضوع".

وأضاف، خلال برنامجه "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "محتاجين كدولة نعرف كفاءة النتائج التي تخرج من المعامل المدرسية بوزارة الصحة. لحد دلوقتي مش عارفين نوصل لنتيجة ليه، مش يمكن المشكلة من البداية في كفاءة المعامل المركزية".

وتابع: "الصحة مش عارف تحل مشكلة الاشتباه بحالات التسمم في المدارس، ولا تكشف الوضع في الفيروس الغامض".

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الاشتباه في إصابة 312 تلميذًا بتسمم غذائي إثر تناول وجبة غذائية حكومية في ثلاث محافظات "السويس وأسوان والقاهرة".

وقبل أسابيع، شهدت مدارس وقائع مماثلة بمحافظة الشرقية، كما أصيب تلاميذ في نوفمبر الماضي بمحافظة البحيرة إثر تناولهم وجبات مدرسية.

وفي 14 مارس الجاري، أصيب أكثر من 2000 تلميذ بتسمم غذائي في محافظة سوهاج بعد تناولهم وجبات مدرسية.