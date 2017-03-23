مواطن يُحطم العناية المركزة لمستشفى بالشرقية بعد وفاة نجله

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كتب: إسلام عبدالخالق

اتهم مواطن في العقد السابع من عمر، اليوم الخميس، إدارة مستشفى خاص بمدينة الزقازيق في الشرقية، بالتقصير الطبي والتسبب في وفاة نجله إثر تعرضه لحالة إغماء بالمستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من "محمد إبراهيم سالم" 65 عامًا، مُقيم ببلبيس، يتهم إدارة مستشفى الخاص بالزقازيق بالتسبب في وفاة نجله.

وأفاد مُقدم البلاغ، بأنه أثناء حضوره إلى المستشفى، وبرفقته نجله "إبراهيم" 33 عامًا، عامل بشركة أمن، لزيارة نجله الثاني "عادل" 40 عامًا، الذي يجري عملية "الغضروف"، شعر "إبراهيم" بآلالم في البطن وأصيب بحالة إعياء واشتباه في حدوث جلطة.

وأوضح، أنه فور عمل الفحوصات الطبية وإيداعه بالعناية المركزة بالمستشفى، قام الفريق الطبي بإعطاء نجله حقنة، إلا أن الأخير لم يتحمل الآلام، وفارق الحياة على الفور.

واعتقد الأب أن هناك ثمة تقصير طبي من جانب المستشفى؛ ليقتحم الطابق الأول مُحدثُا تلفيات وكسر زجاج المدخل الأمامي للمستشفى، ويُحطم شاشة تليفزيون بالطابق الأول، وكذا تحطيم زجاج غرفة العناية المركزة.

وبسؤال مدير المستشفى، أيد صحة المشاجرة، إلا أنه وفي وقت لاحق أبدى الطرفين التنازل والتصالح، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2034 إداري ثان الزقازيق.