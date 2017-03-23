نقل البرلمان: رفع تذكرة المترو قيد البحث.. ولم نحدد معدل الزيادة

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أعلن اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أنَّ رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق ما زال قيد البحث، مؤكِّدًا أنَّه لم يتم تحديد معدل للزيادة إلى الآن.

وقال - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" على فضائية "ON E"، اليوم الخميس - إنَّ هناك مديونيات كثيرة على مترو الأنفاق "لم يحددها"، لافتًا إلى وجود قطع غيار بالجمارك لم تستطع الهيئة الحصول عليها لعدم دفع مستحقاتها.

وأضاف: "بعض الشركات تخلت عن واجبها وفسخت تعاقد الصيانة الخاصة بها، ومصر لا تستطيع الاستغناء عن المترو ولا تتحمل توقفه دقيقة واحدة".

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن نية الحكومة رفع تذكرة المترو، وأشارت إلى أنَّ الأمر سيتم حسمه خلال أيام.

وردًا على ذلك، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنَّ قطاع مترو الأنفاق يعاني من مشكلات كثيرة.

وذكر رئيس الوزراء، في تصريحاتٍ صحفية: "الموقف صعب جدا أن يستمر على هذا الوضع"، في إشارة إلى استمرار أسعار التذاكر كما هي".

وأوضح إسماعيل أنَّ قطاع المترو يعاني من مشكلات كثيرة، حيث وصلت مديونياته إلى ٥٠٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أنَّ الخط الأول للمترو يحتاج إلى أعمال صيانة وتطوير تصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه، ولم يحسب في ذلك سداد الفروض والتكلفة الرأسمالية.