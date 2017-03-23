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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

التحرير

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استقرت صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.19 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "‘تش إس بي سي" ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيها، وسجل سعر البيع في كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك بيريوس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الأسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيه.

وسجل سعر البيع في كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيه، وسجل سعر البيع في بنك قناة السويس نحو 18.15 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه.

وثبت سعر البيع في كلا من البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك فيصل، ليسجل نحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع في البنك العربي الإفريقي نحو 18.12 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.54 جنيهًا للبيع و19.40 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 22.61 جنيه للبيع، ونحو 22.44 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.25 جنيه للبيع و18.13 جنيه للشراء.

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