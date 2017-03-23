3 أزمات تواجه لجنة الحكام قبل تطبيق نظام حكم الفيديو

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أكد مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن هناك 3 أزمات ستواجه لجنة الحكام في تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأزمات تتمثل فيما يلي:

- حكم الساحة سيكون صاحب القرار الأول والأخير، إذا كان حكم الفيديو يرى أن إحدى الكرات يجب احتسابها ركلة جزاء وحكم الساحة يرى عكس ذلك سينفذ قراره.

- حكم الساحة لابد أن يرى اللعبة بنفسه مما سيؤدي لتعطيل اللعب.

- في حالة عدم إعادة اللقطات الخاصة بالمواقف الجدلية خلال المباراة بشكل سريع، سيكون من الصعب احتساب الكرة حتى لو كانت صحيحة، لأن الحكم وقتها سيضطر لاحتساب ركلة جزاء على سبيل المثال، بعد حدوثها بفترة، الأمر الذي سيثير الأزمات بين الفرق والتحكيم بصورة كبيرة.