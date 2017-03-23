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مجدي عبد الغني: لما التحكيم يتعدل نبقى نصرف فلوس

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مجدي عبد الغني: لما التحكيم يتعدل نبقى نصرف فلوس مجدي عبد الغني: لما التحكيم يتعدل نبقى نصرف فلوس

التحرير

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أحرج مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أحد الحكام، عندما طالبه بصرف مستحقات الحكام، حيث لم تصرف الجبلاية إلا مستحقات أسبوع واحد لهم، الأمر الذي آثار حالة من الغضب لدى الحكام.

ورد عبد الغني على الحكم بقوله: "فلوس ايه ؟!، مش لما يبقى التحكيم يتعدل الأول نصرف فلوس".

وأكد عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة، أن الجبلاية تراجعت عن إقامة معسكر الحكام في شرم الشيخ، بسبب حكم حل المجلس، ولترشيد النفقات.

وقال عضو المجلس لـ "التحرير"، إن حكم حل المجلس عطل موافقات الجبلاية الرسمية على المعسكر ومن ثم لم يتم عمل إجراءات تذاكر السفر إلى شرم الشيخ وكذلك أماكن إقامة المعسكر هناك، لذا تقرر إقامته في مشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

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التحرير

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