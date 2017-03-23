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خروج نيدفيد من معسكر المحليين

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خروج نيدفيد من معسكر المحليين خروج نيدفيد من معسكر المحليين

التحرير

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خرج كريم نيدفيد لاعب الأهلي من معسكر منتخب المحليين، المقام استعدادًا لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل بتصفيات أمم إفريقيا.

ويُعاني نيدفيد من إصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة، واستبعد الجهاز الفني اللاعب من المعسكر خاصة وأنه لن يستطيع المشاركة في التدريبات أو لعب ودية بنين يوم الاثنين المقبل.

من جانبه اشترط هاني رمزي مدرب منتخب المحليين، خضوع رجب بكار للكشف الطبي من أجل الموافقة على عدم انضمامه لمعسكر الفراعنة.

وطلب سموحة إعفاء اللاعب من الانضمام للمعسكر لمُعاناته من الإصابة، إلا أن رمزي رفض وتمسك بحضور اللاعب للمعسكر والخضوع للكشف الطبي، وهدد رمزي أي لاعب يتمرد على بالاستبعاد النهائي من صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.

وتقرر أن يتولى شعبان بسطاوي منسق إدارة المنتخبات، مهمة المدير الإداري لمنتخب المحليين خلال معسكر مارس الجاري بشكل مؤقت، كما يتولى أيمن زين طبيب منتخب الشباب السابق مهمة طبيب المنتخب خلال فترة المعسكر.

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التحرير

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