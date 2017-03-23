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صفقة بيع ميلان للصينيين مهددة بالفشل

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صفقة بيع ميلان للصينيين مهددة بالفشل صفقة بيع ميلان للصينيين مهددة بالفشل

التحرير

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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن صفقة بيع فريق ميلان الإيطالي لمجموعة "سينو" الصينية، لم يتم حسمها حتى الآن بشكل رسمي بسبب تأجيل عملية البيع مرتين دون حسم الموقف.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن الروسونيري قد تلقى 200 مليون يورو مجموع ما دفعه الصينيون، بالإضافة إلى 20 مليون يورو منذ عدة أيام، على أن تستقبل خزينة النادي 80 مليون أخرى بحد أقصى يوم الجمعة القادم، ثم يتم دفع الدفعة النهائية بشكل كامل يوم 7 إبريل المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن أدريانو جالياني، المدير العام لميلان، ألمح أنه في حالة عدم دفع الدفعة الثالثة بنهاية الأسبوع الحالي قد تتوقف الصفقة نهائيا، ويحتفظ سيلفيو بيرلوسكوني بالنادي.

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التحرير

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