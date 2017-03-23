الدوريات الأربع الكبرى يحصدون نصيب الأسد في تشامبيونزليج 2018

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن البطولات الأربع الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الدوري الإٍسباني "الليجا"، الدوري الإيطالي "كالتشيو"، الدوري الألماني "بوندسليجا") في تصنيف الاتحاد، سوف تشارك بأربعة فرق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

وذكر يويفا أن بطولات الدوري في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ضمنت الحصول على المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الدوريات الأوروبية التي أصدرها الاتحاد، عقب تأهل أنديتها إلى دور الثمانية بالمسابقة القارية هذا الموسم.

ويعتمد تصنيف الدوريات لنسخة دوري الأبطال موسم 2018-2019 على نتائج أنديتها في البطولة بدءا من موسم 2012 - 2013 حتى نهاية موسم 2016-2017، وبناء على قيام يويفا بمراجعة معايير التأهل لمرحلة المجموعات لدوري الأبطال للعام المقبل، فإنه بات من حق الدوريات الأربعة الكبرى في التصنيف المشاركة بجميع ممثليها في البطولة بمرحلة المجموعات.

وبموجب اللائحة السابقة، التي سيتم استخدامها للمرة الأخيرة في النسخة القادمة لدوري الأبطال، فإن الدوريات الثلاثة الأولى في التصنيف، ستشارك بثلاثة أندية في مرحلة المجموعات، فيما سيلعب الفريق، صاحب المركز الرابع في ترتيب تلك الدوريات، دوراً فاصلاً.

كما أعلن يويفا أن الدوري الفرنسي ونظيره الروسي، اللذين حصلا على المركزين الخامس والسادس على الترتيب في تصنيف الدوريات الأوروبية، سوف يشاركان بفريقين في مرحلة المجموعات مباشرة، فيما سيلعب الفريق صاحب المركز الثالث في كلتا البطولتين دوراً فاصلاً.