فنان أكد العلاقة وزوجته تزيل صوره.. 3 دلائل على زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

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حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول زواج "الهضبة" عمرو دياب من الفنانة الشابة دينا الشربينى، التى رغم صمتها وعدم تعليقها كانت تخرج هدى الناظر مديرة أعمال "الهضبة" دائمًا لتنفى الخبر وتؤكد عدم صحته.

جدير بالذكر أن تلك الشائعات لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها كانت تتكرر بين حين وآخر، فانتشرت للمرة الأولى مطلع فبراير الماضي، ثم مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف.

وبالرغم من تضارب الأخبار، إلا أن هناك الكثير من الدلائل التى تؤكد زواج الهضبة من الفنانة الشابة دينا الشربيني نرصدها خلال التقرير التالى..

الفنان عمرو عبد العزيز يؤكد زواجهما

خرج الفنان عمرو عبد العزيز ليحسم الجدل حول زواج الفنانة دينا الشربيني من "الهضبة" مؤكدًا زواجهما مطالبًا جمهوره بالتوقف عن الإساءة لدينا الشربينى وعمرو لأن الزواج "حلال" وأفضل من العلاقات غير الشرعية.

وقال عبد العزيز خلال منشور قام بكتابته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "رسالة للى بيهروا في موضوع عمرو دياب ودينا الشربيني.. انتوا مالكوا.. اللى عنده كلمة حلوة يقول مبروك.. واللى معندوش يتلهي على عينه ويحط لسانه في بؤه.. وبعدين الراجل والست اتجوزوا على سنة الله ورسوله يعني مش متصاحبين ولا ضاربين ورقة عرفي ياريت نبطل هري بقى".

زوجة "الهضبة" تزيل صورها برفقته

على الرغم من صمتها حيال تلك الشائعات التى طالت زوجها، إلا إنها كانت تحرص على عدم التعليق، ولكنها فاجأت الجمهور بإزالة جميع الصور التي تجمعها بالهضبة من صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بينما أبقت فقط على صورها بمفردها أو مع أصدقائها لتشير إلى توتر علاقتهما.

جدير بالذكر أن زينة زوجة "الهضبة" قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" يضم عددًا من نجوم هوليوود وهم يحملون تمثال الأوسكار ويشكرون أمهاتهم، وعلقت قائلة "ليس هناك مثل الأم، أحبك أمي، وعيد أم سعيد لكل الأمهات اللاتي أعرفهن".

"خاتم" هدية عيد ميلاد أم طلب "زواج"؟

على الرغم من محاولات التكتم والحرص الشديد على تفاصيل حفل "عيد ميلاد" دينا الشربيني التى كانت محل جدل، إلا أن برنامج "ET بالعربي" كشف من خلال العديد من التقارير الكثير من تفاصيل الحفل الذى تم وسط مجموعة صغيرة من أصدقائها من بينهم الفنان هشام ماجد وشيكو وهشام فتحى، وبحضور الفنان عمرو دياب الذى قام بتقديم خاتم هدية لها بمناسبة عيد ميلادها، والذى ساعد في الترويج لفكرة زواجهما كما أكدت الإذاعية غدير حسان خلال تقديم برنامج "راديو سكوب" على إذاعة ٩٠٩٠.