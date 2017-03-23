قالوا عن نادية الجندي.. الزعيم: «بتخاف من الحسد» وضُرتها: «بتهدي النفوس»

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مسيرة فنية تجاوزت الخمسة وخمسين عامًا، بدأتها صاحبتها بأدوار ثانوية في أفلام الستينيات، ثم توّجت ملكة على عرش السينما في التسعينيات، بعد أن أصبحت رائدة لأفلام البطولة النسائية التي لم تكن موجودة من قبل، ويُرجع الكثيرون الفضل في ذلك إلى زوجها المنتج محمد مختار، الذي ساعدها في أهم فترة من تاريخها الفني حتى أصبحت "نجمة الجماهير" التي تحقق أفلامها أعلى الإيرادات، لذا سقطت في مرمى نيران الكثيرات من بنات جيلها، بحجة أنها لم تسلك الطريق السليم إلى النجومية، وإنما استندت إلى أموال زوجها المنتج الذي استمر زواجها منه ما يزيد على 20 عامًا.



في التقرير التالي، نرصد لكم أبرز ما قاله الفنانون عن "نجمة الجماهير" الفنانة الكبيرة نادية الجندي، في إطار مواقف جمعتهم بها.

بتهدي النفوس

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بالنجمة نادية الجندي طليقة زوجها في ذلك الوقت المنتج محمد مختار، وذلك بعدما واجهتها الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "مصارحة حرة"، بتصريحات "الجندي" التي قالت فيها إن المنتج محمد مختار يتحدث إليها يوميًّا عن مشاكله الشخصية، فردّت "رانيا" قائلة بسخرية: "هي كانت دايمًا بتهدي النفوس بينا، واكتشفت إن المسؤولين عن الصفحة بتاعتها على فيسبوك هما اللي بينزلوا عني أخبار وحشة"، وتابعت: "أنا لم أتزوج محمد مختار عشان خاطر ينتجلي، بالعكس ده أنا شهرتي زادت بعدما انفصلنا.. إنما يمكن مدام نادية كانت محتاجة حد ينتجلها أفلام عشان تثبت موهبتها"، مضيفة أن لقب "نجمة الجماهير" شأنه شأن أي لقب يُطلق على أي فنان ويظل محتظفًا به، قائلة: "ناس كيتر بيتقال عنها ألقاب يعني".

ممثلة مكافحة

حينما سُئلت الفنانة نبيلة عبيد عن رأيها في زميلتها نادية الجندي خلال لقائها الإعلامي في برنامج "قُصر الكلام"، مع وفاء الكيلاني قالت: "فنانة مكافحة وأحترم مشوارها الفني"، متابعة: "لكن أنا معرفش أعمل زيها في التليفزيون وأظهر كل سنة"، مشيرة إلى مواظبة الفنانة نادية الجندي على القيام ببطولة مسلسلات تليفزيونية سنويًّا في فترة من الفترات.

وأضافت أن بعض الناس تسببوا في إحداث عداوة بينها وبين الجندى خلال فترة التنافس السينمائي التي جمعتهما في فترة من الفترات، لكن تلك العداوة انتهت بمجرد ذهاب نبيلة عبيد لتأدية واجب العزاء في وفاة والدة "الجندي".

محدش يقدر يمحي تاريخك

الفنانة غادة عبد الرازق تحدثت عن مدى حبها لـ "الجندي"، خاصة من خلال أدوارها في أفلامها، ومن بينهما فيلم "الباطنية" الذي تحول فيما بعد إلى مسلسل تليفزيوني أدّت فيه "غادة" دور "وردة" الذي كان في الأساس دور الفنانة نادية الجندي في فيلم "الباطنية".

وتابعت تعليقًا على تصريح "الجندي" بعدم مشاهدتها للمسلسل: "أنا أعتقد إنها شافته ولكنها اتضايقت إني بعمل حاجة ناجحة ليها.. لكن أنا عايزة أقولها إني عملت الدور حبًّا فيكي ومحدش يقدر يمحي تاريخك الفني".



عندها وسواس قهري

تعاون الزعيم عادل إمام في فيلم واحد مع الفنانة نادية الجندي، وهو "خمسة باب" الذي تم إنتاجه عام 1983، وخلال كواليس العمل تعرف على طباع "الجندي" الغريبة التي كان يغلب عليها الخوف بشكل مرضي من الحسد، فقال خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان: "يوم دخولي التصوير فوجئت بشخص بيقولي ادخل برجلك اليمين عشان الأستاذة منبهة على الكل"، موضحًا أنها كانت تخاف من الحسد، حتى إنه قال لهذا الشخص: "يعني لو دخلت برجلي الشمال هيحصل ايه؟ ما هي دي بتاعتي برضه".

وتابع: "يوم تاني فوجئت برش شيء يشبه المخاط.. لقيته على قفايا قال ايه عشان الحسد"، مضيفًا: "كل شوية بخور، وناس تيجي تبخر، وناس معرفش تيجي تعمل إيه، وفي النهاية دا كان الفيلم الوحيد في تاريخ السينما المصرية اللي منع من العرض بأمر قضائي".

وأكد الزعيم خلال حديثه عن "الجندي" أنها تعاني من الوسواس القهري و"فوبيا" الحسد، قائلًا: "أنا لا أؤمن بالحسد لكن أؤمن بالعمل، طالما بتعملي خلاص ربنا هيرضى عنك".