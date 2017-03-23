خريج الجامعة الأمريكية الذي جسَّد «عم الرسول».. ما لا تعرفه عن «شيخ السينما»

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أدواره القليلة في السينما لم تضمن له نجومية كافية حتى يتعرف عليه الناس بشكل أكبر، رغم موهبته الفنية الكبيرة التي وظّفها لخدمة دور "الشيخ" في أغلب أفلامه، لذا لقّبه البعض بـ"شيخ السينما"، إنه الفنان الراحل إبراهيم عمارة.



ولد إبراهيم محمد إبراهيم يوم 19 أغسطس عام 1910 فى قرية "بلتاج" التابعة لمركز "قطور" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبعد شهرين من مولده انتقل بصحبة أسرته للإقامة بالقاهرة، حيث بدأت موهبته الفنية في الظهور على مسرح المدرسة كممثل ومخرج قدم العديد من المسرحيات.

التحق "إبراهيم" بالجامعة الأمريكية، وعلى مسرحها تألق في الكثير من الأدوار، كما ساعد ساعد في إخراج بعض المسرحيات، ومن ثم اتجه بعد ذلك لدراسة الإخراج على يد المخرج المصري نيازى مصطفى، حيث شاركه في إخراج أول أفلامه "سي عمر" وكذلك "مصنع الزوجات".

تعلم فن الإخراج كذلك على يد المخرج الألماني "فريتز كرامب"، الذي أخرج فيلم "وداد" لكوكب الشرق أم كلثوم عام 1936، كما انضم "إبراهيم" لفرقة مسرح رمسيس، ثم التحق بفريق عمل استوديو مصر.

خاض أولى تجاربه الإخراجية منفردًا عام 1942 من خلال فيلم "الستات في خطر" بطولة تحية كاريوكا وأنور وجدي، وهو الفيلم الذي ركز فيه على إبراز صورة المرأة بشخصيتها القوية التي لا تستلم لخيانة زوجها لها وترضى بالأمر الواقع، ولكنها تثور عليه لحين الاعتراف بخطئه.

وتوالت بعد ذلك أعماله الإخراجية، فقدم "الزوجة السابعة" الذى يحكى قصة شاب يتزوج العديد من الفتيات ووصل عدد زيجاته لست مرات، وكذلك فيلم "حواء على الطريق"، و"بنت الأكابر"، و"جوز مراتي"، و"التلميذة"، كما كتب السيناريو والحوار لـ12 فيلمًا مثل " الطائشة" و"قلوب حائرة".

وعلى صعيد التمثيل شارك "إبراهيم" في 34 فيلمًا معظمها ينتمى إلى اللون الدينى والتاريخى مثل: " الناصر صلاح الدين، وهجرة الرسول، ورابعة العدوية "، كما اكتشف العندليب سينمائيًّا، وقدمه لأول مرة من خلال فيلم "لحن الوفاء" عام 1955 الذى حقق نجاحًا واسعًا.

وكان دور عمّ الرسول "أبو طالب" في فيلم هجرة الرسول" من أهم الأدوار التي جسّدها الفنان الراحل، الذي ودّع عالمنا في 23 مارس عام 1972 عن عمر ناهز 62 عامًا.