وزير الآثار يتوجه للبر الغربي بالأقصر لتفقد أعمال معبد "أمنحتب الثالث"

الأقصر – محمد محروس:

توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح اليوم الخميس، إلى منطقة القرنة غرب الأقصر، لتفقد أعمال البعثات الأثرية العاملة في منطقة معبد "أمنحتب الثالث".

ومن المقرر أن يعقد وزير الآثار، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بمتحف التحنيط حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة لتماثيل الإله "سخمت"، قبل أن يتفقد أعمال الترميمات الجارية بمعبد الأقصر.

وكانت البعثة المصرية الألمانية العاملة بمعبد الملك "أمنحتب الثالث" بكوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر، قد اكتشفت في منتصف شهر مارس العام الماضي مجموعة من تماثيل وأجزاء تماثيل للإله "سخمت"، بالإضافة إلى جزء أوسط من تمثال للملك "أمنحتب الثالث".