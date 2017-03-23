مقتل 11 تكفيريًا بمزارع الدهيشة جنوب العريش

كتب - أشرف سويلم:

تمكنت القوات المسلحة من قتل 11 عنصرا تكفيريا، اليوم الخميس، خلال اقتحامها لمزارع الدهيشة التابعة لمنطقة مزارع الزيتون جنوب العريش، وذلك خلال اشتباكات عنيفة مع التكفيريين.

وقتلت القوات في البداية 6 عناصر مسلحة من تنظيم "بيت المقدس"، وبعدها دمرت سيارة كروز دفع رباعي يستقلها 5 عناصر تكفيرية، وتحمل في صندوقها الخلفي مدفع جيرينوف، وقتل مستقليها الخمسة.