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مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجارين غربي كركوك

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مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجارين غربي كركوك مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجارين غربي كركوك

مصراوي Masrawy

مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين في انفجارين غربي كركو

كركوك (العراق) - (د ب أ):

ذكر زعيم قبلي عراقي، الخميس، أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما تنظيم داعش في الطريق لمنع فرار المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها في مناطق غربي مدينة كركو ك 250 كلم شمال بغداد.

وقال الشيخ أنور العاصي أمير قبائل العبيد في العراق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "خمسة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون من عائلتين كانتا تحاولان الهروب من قضاء الحويجة الذي يخضع لسيطرة داعش مشيا على الأقدام عبر مرتفعات حمرين وصولا لقطعات الحشد الشعبي".

وأضاف أنهم "وقعوا بكمين لعصابات داعش الإرهابي، فانفجرت فيهم عبوتان ناسفتان، ما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة أربعة".

يذكر أن مناطق جنوبي وغربي كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ يونيو من عام 2014

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