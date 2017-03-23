السيسي يوافق على قرض كويتي ومنحة يابانية

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بقيمة 30 مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

وفي عدد اليوم أيضًأ، نشرت الجريدة القرار الجمهوري رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو من العام الماضي مع طوكيو، بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية؛ لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.