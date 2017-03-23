أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

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تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم الخميس، حيث سجلت الكوسة نحو 3.75 جنيه، والفاصوليا 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة نحو 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، وفلفل ألوان سجل نحو 10 جنيهات كيلو، والقلقاس 6 جنيهات، والخيار البلدي 4 جنيهات، وبلغ سعر الثوم البلدي 14 جنيهًا، في حين تباع أسعار الملوخية 3 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، وسجل البصل 7.50 جنيه، والبطاطس تراوحت بين 3 و4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر نحو ما بين نحو 1.25 و2.25 جنيه.

فيما استقرت أسعار الفاكهة أيضًا، حيث سجل كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيهًا، وكيلو البرتقال البلدي تراوح ما بين نحو 3.50 و4 جنيهات للكيلو، وكيلو اليوسفي سجل نحو 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الجوافة نحو 7 جنيهات، والفراولة سجلت نحو 6 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الموز نحو 5 جنيهات، والكانتلوب يباع بنحو 8 جنيهات.