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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

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تباينت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر حديد عز نحو 10100 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو 9605 جنيه.

كما سجل سعر حديد المصريين نحو 10060 جنيهًا، وسجل سعر شركة حديد المعادي نحو 9150 جنيهًا، وسجل سعر حديد الجارحى نحو 9040 جنيه للطن.

بينما سجل حديد شركة المراكبي نحو 9 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 795 جنيهًا، وأسمنت التعمير 800 جنيه للطن، وسجلت أسعار أسمنت – بني سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء نحو 715 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 720 جنيه.

وسجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 905 جنيه، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو 750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضًا نحو 780 جنيهًا للطن.

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التحرير

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