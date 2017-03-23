الحريري: السيسي أبدى استعداده لتدريب الجيش اللبناني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكَّد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري أنَّه طلب خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أن تساعد مصر في تدريب ضباط الجيش اللبناني، لافتًا إلى أنَّ السيسي أبدي استعداد مصر لذلك وأعطى توجيهاته في هذا الشأن.

وقال الحريري، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس: "لبنان يرسل عادةً ضباطا لمصر للتدريب، وهذا الأمر ساعد لبنان في مكافحة الإرهاب، ونحن نتطلع لمساعدة بهذا الشكل".

وأشاد الحريري بتفهُّم السيسي جيدًا لوضع لبنان وحسّاسيته، حيث أنَّ هناك مليونًا ونصف مليون سوري في البلاد فضلًا عن تهديدات إسرائيلية يومية.

وأمس الأربعاء، استقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الذى يزور مصر حاليا، وبحث معه توسيع التعاون بين مصر ولبنان فى مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع على الساحة العربية.

وقال رئيس وزراء لبنان إنَّ الرئيس السيسي يشجع التفاهم الذي حدث بين اللبنانيين، وصرَّح: " ما حدث أنَّنا في لبنان قررنا أن ننظر لأنفسنا قبل أن ننظر للخارج، ولذلك تمَّ هذا التفاهم الذي أسفر عن انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا وتشكيل الحكومة، وإذا كان في مصر في هذه المرحلة الشعار هو مصر أولًا، فنحن لدينا أيضًا لبنان أولًا".

وأضاف: "لقد ناقشنا كذلك الوضع في المنطقة خاصة الأزمة السورية وتبعاتها والتدخلات الإقليمية من عدة دول في المنطقة وكذلك ناقشنا تعزيز التبادل التجاري بين لبنان ومصر".

وتابع: "لبنان بحاجة لكل إخوانه ومصر الشقيقة الكبرى دائمًا كَانَت بجانب لبنان، ونحن نعول عليها دائمًا، وهدفنا الأساسي دائمًا هو تقوية الجيش اللبناني وإمداده بالقوة العسكرية لأنَّه آن الأوان أن يتحكم لبنان في مصيره هو وحده، ومع الوقت كلّما كان الجيش مسلحًا أكثر ومتدربًا أكثر كلما سيكون هناك تفاعل أكثر مع الناس لأنَّ الجيش هو لحمة وطنية من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب".