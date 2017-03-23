إسماعيل والحريري يترأسان اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان

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يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ونظيره اللبناني سعد الحريري، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان.

ويحضر الاجتماعات عدد من الوزراء، بينهم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويحيى نجم وزير السياحة، وخالد فهمي وزير البيئة، وخالد العناني وزير الآثار، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى نظرائهم اللبنانيين.

وتتناول أعمال اللجنة العليا المشتركة بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات القوى العاملة والسياحة والآثار والبيئة.

ويعقب هذه المناقشات عقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني لإعلان نتائج أعمال اللجنة والاتفاقيات، التي تمَّ التوقيع عليها، كما تشهد أعمال اللجنة العليا المصرية - اللبنانية، فعاليات منتدى الأعمال المصري اللبناني بحضور عدد من الوزراء من الجانبين لعرض أهم فرص الاستثمار بين البلدين في شتى المجالات.