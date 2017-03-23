فيديو.. أبو الغيط يكشف أسماء الرؤساء الغائبين عن القمة العربية المقبلة

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن عددًا من روؤساء الدول العربية لن يتمكنوا من حضور فاعليات القمة العربية القادمة، لظروفهم الصحية.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «سي بي سي»: «هؤلاء الروؤساء هم الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والإماراتي الشيخ خليفة، والعماني السلطان قابوس»، مؤكدًا أن الدول التي سيغيب رؤسائها سيحضر من ينوب عنهم.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في عقد لقاءات بين الجانبين المصري والسعودي، موضحًا: «ليس لدي مؤشرات عن لقاءات ستجمع البلدين لأننا في الجامعة ليس لنا علاقة بالترتيبات التي تتم بين الدول من الناحية الدبلوماسية»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه استشعر من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، اهتمامًا بترتيب لقاءات بين قادة الدولة ذات الاهتمام المشترك خلال فاعليات القمة.