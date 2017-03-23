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سفير روسيا بالقاهرة: التصعيد الإيراني السعودي «مصطنع» وغير مفيد للعالم

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سفير روسيا بالقاهرة: التصعيد الإيراني السعودي «مصطنع» وغير مفيد للعالم سفير روسيا بالقاهرة: التصعيد الإيراني السعودي «مصطنع» وغير مفيد للعالم

التحرير

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قال سيرجي كيربيتشينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن انتهاء الأزمة السورية قد يكون مدخلًا لإنهاء الخلافات الواقعة بين المملكة العربية وإيران.

وأضاف كيربيتشينكو، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «أون لايف»: «بقدر ما نجد تعاون من حكومة الرياض بشأن الملف السوري، فليس هناك أمورًا قطعية، لأن الرياض تعيد النظر في موقفها وتراقب عن كسب ما يحدث في سوريا، ورجائنا أن تستوعب بطريقة أسرع ما يحدث هناك عما كانت عليه».

واستكمل السفير الروسي: «من الخطأ أن نجر الخلاف السعودي الإيراني في الموضوع السوري، فالأخير معقد ومهم جدًا وإكسابه بعدًا سعوديًا إيرانيًا يزيد الأمور تعقيدًا، فنحن نسعى إلى فصل ما يجري في سوريا وما يحدث بين كلا الدولتين، فالأمرين يحتاجان إلى الحل، ولكن الأولى هو البدء بحل الملف السوري؛ لأنه ألح من الملف الآخر، وقد يكون حل الأزمة السورية مدخلًا لتخفيف الأمور بين البلدين».

وتحدث كيربيتشينكو، عن التصعيد الإيراني السعودي، قائلًا: «كنا نرى التصعيد بين الدولتين أصطناعي لدرجة ما، فكل طرف له رأي، ولا نقف مع أي منهما، ولكن نطالبهما بتخفيف هذا التوتر؛ لأنه غير مفيد للمنطقة ولا العالم»

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التحرير

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