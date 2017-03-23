تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود طقس لطيف شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون باردًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية، وتكون مثيرةً للرمال والأتربة على جنوبي البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلةً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى مترين، أمَّا حالة البحر الأحمر فتكون معتدلةً إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 23

الإسكندرية 15 20

مطروح 13 18

بورسعيد 16 19

دمياط 15 19

بلطيم 15 20

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 24

العريش 14 21

نخل 7 23

طابا 9 24

الطور 16 24

مرسى علم 17 27

الغردقة 13 26

شرم الشيخ 18 26

رفح 13 20

كاترين 10 17

سيوة 13 23

المنيا 15 24

الفيوم 16 23

رأس سدر 16 19

أبو سمبل 14 29

وسط الدلتا 15 24

أسيوط 15 25

سوهاج 17 25

الأقصر 13 28

أسوان 19 31

شلاتين 16 31

حلايب 19 27

الوادى الجديد 15 28

قنا 17 27

نويبع 18 23

السلوم 15 20