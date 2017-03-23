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فيديو.. وزير التعليم: لا أستطيع أن أدعي معرفة أسباب فساد الوجبات المدرسية

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فيديو.. وزير التعليم: لا أستطيع أن أدعي معرفة أسباب فساد الوجبات المدرسية فيديو.. وزير التعليم: لا أستطيع أن أدعي معرفة أسباب فساد الوجبات المدرسية

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يستطيع أن يدعي أنه يعرف أسباب فساد الوجبات المدرسية التي توزع على التلاميذ في مختلف المدارس بالمحافظات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «لدينا حالات في وقت متزامن بصفة مفاجئة تؤكد وجود شيء يتطلب البحث والتقصي.. الصورة معقدة والأطراف كثيرة، والحكومة تعمل على حل هذه الأزمة».

وتابع: «هناك تحقيقات تتم داخل وزارات كثيرة بخصوص هذا الأمر مثل الزراعة والصحة، ولا ينبغي أن نضخم الأمور، فحالة الهلع المنتشرة بسبب هذا الأمر غير مفهومة، ومعظم حالات التسمم اشتباه وليست بالقدر الذي يدفعنا إلى الهلع»، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن عن مؤتمر صحفي تعلن فيه نتائج التحقيقات.

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التحرير

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