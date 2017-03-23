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رئيس حي منشأة ناصر: لا توجد أي مساكن «غير آمنة» في الدويقة

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رئيس حي منشأة ناصر: لا توجد أي مساكن «غير آمنة» في الدويقة رئيس حي منشأة ناصر: لا توجد أي مساكن «غير آمنة» في الدويقة

التحرير

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قال اللواء سيد خليل، رئيس حي منشأة ناصر، إن محافظة القاهرة قد نقلت سكان المناطق العشوائية بالدويقة وعزبة خير الله وبطن البقرة، إلى مساكن بمدينة 6 أكتوبر فى مايو 2016 بشكل مؤقت لحين انتهاء مشروع الأسمرات، وسددت إيجار تلك المساكن.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أن عملية تسليم الوحدات للمواطنين تتم بمعدلات جيدة، موضحًا أنه لا يوجد أي مواطن يقطن حاليا في الدويقة لديه مساكن غير آمنة، ولكن هناك بعض المناطق التي تحتاج إلى توسيع الشوارع وتوفير الخدمات، بينما المساكن آمنة بنسبة 100%.

وتابع : «الأسمرات المرحلة التانية بتاعتها فوق الـ10 آلاف وحدة سكنية، وفيه مساكن جديدة هتكون جاهزة في شهر 6 اللي جاي وعددها 4 آلاف وحدة سكنية».

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