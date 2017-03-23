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بالفيديو.. سفير روسيا بالقاهرة يوضح شروط عودة السياحة إلى مصر

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بالفيديو.. سفير روسيا بالقاهرة يوضح شروط عودة السياحة إلى مصر بالفيديو.. سفير روسيا بالقاهرة يوضح شروط عودة السياحة إلى مصر

التحرير

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أشاد سيرجي كيربيتشينكو، السفير الروسي بالقاهرة، بالإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية فيما يخص رفع مستوى الأمن والسلامة في المطارات.

وقال كيربيتشينكو، خلال لقائه مع برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «أون لايف»: «نحن سجلنا هذه الإجراءات، إذ قطعنا شوطًا طويلاً مع في تنفيذ هذه المتطلبات، ولا يوجد سوى أشياء معينة والطرفين على علم بها».

وتابع السفير الروسي: «المطلوب هو التوقيع على بروتوكول بين الطرفين حول سلامة الطيران المدني، حيث أن النصوص متفق عليها من قبل الجانبين، ولذلك ندعو الطرف المصري إلى التوقيع عليها».

واستكمل كيربيتشينكو: «هناك بعض الإضافات الخاصة بالأجهزة الأمنية في المطارات المصرية، وبوسع الطرف المصري إكمال العملية بفترة وجيزة، وبعدها سيتخذ قرار بإعادة التواصل الجوي بين البلدين»، مختتمًا: «لا نقل حرصًا عن المصريين في استئناف الرحلات الجوية بين البلدين».

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التحرير

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