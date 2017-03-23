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الداخلية: بعض المختفين قسريا سافروا خارج البلاد بطرق غير شرعية

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الداخلية: بعض المختفين قسريا سافروا خارج البلاد بطرق غير شرعية الداخلية: بعض المختفين قسريا سافروا خارج البلاد بطرق غير شرعية

التحرير

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قال اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن الوزارة تؤكد أن الشرطة جزء من الشعب، موضحًا أن استراتجية الشرطة الآن قائمة على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

وأضاف يوسف، خلال برنامج «مساء »، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «dmc»، أن كل من يتم القبض عليه حاليا يكون وفقا لقرارات النيابة العامة ولا يوجد قوانين استثنائية، مؤكدًا أن أغلب تقارير لجنة حقوق الإنسان فى تفتقد المصداقية.

وتابع مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: «لا يوجد اختفاء قسري فليس هناك قانون طوارىء، والاختفاء القسري مجرد ادعاءات».

وأكد يوسف، أن «بعض الذين يقال عنهم أنهم اختفوا قسريا سافروا خارج البلاد سواء بالطرق الشرعية أو غير الشرعية»، على حد قوله.

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التحرير

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