مفاجأة في أزمة «أهرامات السودان».. مونيكا حنا: قطر «دفعت» وشُفت بعيني

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كتب - أحمد مطاوع

كشفت الدكتورة مونيكا حنا، رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، مفاجأة من العيار الثقيل تمس علماء دوليين مشهورين، بخصوص على الجدل الدائر مؤخرًا من جانب وسائل إعلام سودانية ومسؤولين بالخرطوم، حول الأهرامات وفرعون الخروج، والذي شهد هجومًا حادًا على مصر، زاعميين أنهم من أسسوا أول حضارة إنسانية في التاريخ، وأن الأهرامات المصرية جزء لا يتجزأ من أصل الحضارة السودانية.

شهادة صادمة.. والمنطق يمتص نيران الغضب

وأدلت مونيكا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير "تويتر"، بشهادة تبدو محورية في الأزمة التي وصفها مسؤولين وعلماء مصريين بالمفتعلة؛ قالت فيها: "للناس اللي بتسأل عن أثار السودان، خلاصة القول إن قطر دفعت فلوس كتير لعلماء آثار دوليين عشان يقولوا إن حكام ما قبل الأسرات كانوا من السودان!".

قوبلت شهادة عالمة الآثار المصرية، بهجوم حاد من جانب الأشقاء السودانيين على "تويتر"، والتي سعت للرد على التعليقات ومواجهتهم كل على حدى؛ إذ هاجمتها مواطنة سودانية تدعى ولاء خالد، مطالبة منها الإتيان بدليل، بقولها: "هاتي دليلك يا آنسه لخبطة فارغة ما دايرين.. مساكين حالكم يحنن لدرجه دي الحقد"، لترد عليها مونيكا، مستنكرة: "يا أستاذة ولاء، أنا مقللتش من عظمة الحضارة السودانية، أنا بتكلم في نقطة ملوك عصر ماقبل الأسرات، هنحقد على إيه بس؟".

وأكدت مونيكا، في تعليقات على آخرين على احترامها الكامل للآثار السودانية، وأن العدد ليس دليل على القدم، موضحة أن ردها جاء على نقطة معينة، وأكثر من زميل أكاديمي لها، حكى لها عن مواقف تدعم شهادتها بخلاف ما تكرر أمام في أكثر مناسبة داخل متاحف عالمية. نافية أن يكون هناك منشورات تفيد ذلك، لكنها ضربت مثال بأحد من تقاضوا أموال لتزييف الحقائق التاريخية، وهو عالم المصريات الشهير فيلدنج، في ميونخ، مشددة على أنه تحوم حوله العديد من الشكوك وعلامات الاستفهام، والتي كانت سببًا في رحيله عن متحف برلين بألمانيا.

«السودان أم الدنيا».. موزة تشعل فتيل الفتنة

أزمة نسب الحضارة التي فرضت نفسها على على منصات التواصل الاجتماعي بين النشطاء من الشعبين المصري والسوداني، واتعكست حدتها فيما بعد لحالة من السجال على الساحتين الإعلامية والسياسية بل والرسمية، وصلت ذروتها مع زيارة الشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق ووالدة الحالي تميم بن حمد، إلى أهرامات البجراوية بالسودان.

وتجولت والدة أمير قطر، في المتحف الخاص بأهرامات السودان، خلال الجولة التي قامت بها، ودونت في سجل الزوار جملة مقتضبة بتوقيعها، وهي "السودان أم الدنيا" -ومن الطريف أن السودان اسم مذكر ولا يجوز أن تأخذ لقب (أم)-، ثم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورًا للزيارة، قالت أنها خطوة لدعم السياحة والتعليم بالخرطوم. إذ ترعى موزة، برنامج التعليم في منطقة "أم بدة" السودانية، بالشراكة مع "اليونسيف".

واستفزت تعليقات موزة، أثناء وبعد الزيارة، النشطاء المصريين على مواقع التواصل، وانتقلت الحالة إلى قطاع كبير من وسائل الإعلام التي تأخذ موقفًا معاديًا لقطر بداعي أنها تعرقل مساعي النظام القائم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدعم جماعة الإخوان التي صنفتها القاهرة "إرهابية" بحكم قضائي، وهو ما اصطدم بهجوم من الجانب السوداني، واصفين ردة الفعل في مصر بأنها نابعة من الأخذ بنظرية المؤامرة، باعتبار أن زيارة الشيخة مززة لأهرامات البجراوية تهدف للتقليل من الأهرامات المصرية، مبررين أن الزياة جاءت للوقوف على مشروع ترميم الأهرامات السودانية الذي تتبناه قطر وخصصت له ميزانية ضخمة قبل أعوام.

أزمة شيطانية بين الدولتان الشقيقتان

وتضيف أزمة أهرامات البجراوية التي طفت على السطح فجأة كالنبت الشيطاني، وما يرتبط بها من نزاع على نسب التاريخ الفرعوني والحضارة الإنسانية، حلقة جديدة من التوتر في العلاقات بين مصر والسودان، بجانب قضية النسب الشائكة من ناحية السودان حول تبعية "حلايب وشلاتين" بأقصى جنوب شرقي مصر والخاضعة للسيادة المصرية، والتي تناوش فيها حكومة الخرطوم من حين لآخر مدعية تبعيتها لها.

«ماذا قال العلماء عن الأزمة؟».. طالع التقرير التالي:

«فتنة الأهرامات».. صراع سوداني مصري على ميراث الفراعنة