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محافظ جنوب سيناء يطالب بالانتهاء من تجميل ميدان الساعة في شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يطالب بالانتهاء من تجميل ميدان الساعة في شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يطالب بالانتهاء من تجميل ميدان الساعة في شرم الشيخ

التحرير

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طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من اللمسات الجمالية الأخيرة لميدان الساعة بمنطقة السوق التجارية القديمة بمدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ بزيادة العمال للانتهاء من أعمال التجميل، إذ أنه من المقرر افتتاح مسجد الصحابة والمنطقة  غدا الجمعة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء خالد فودة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسوف يتم نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد الصحابة بالسوق القديمة بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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التحرير

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