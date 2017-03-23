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بالفيديو.. عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من ضم ستانلي.. «مش عيب»

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بالفيديو.. عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من ضم ستانلي.. «مش عيب» بالفيديو.. عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من ضم ستانلي.. «مش عيب»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اهتمام ناديه بضم النيجيري ستانلي أوهايتشي المعار حاليًا من وادي دجلة لنادي الزمالك، إذا كان حقيقي فهو ليس عيبًا، حتى لو كان مع أي لاعب آخر في النادي الأبيض طالما سيتم ذلك بتفاوض رسمي مباشر.

وتابع عبد الحفيظ، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، "ستانلي لاعب جيد، لكن هناك حسابات ترجع للجهاز الفني، إلى جانب النظر إلى إمكانية مشاركة اللاعب مع الأهلي في بطولة إفريقيا، نظرًا لمشاركته مع الزمالك في نفس البطولة، فكلها أمور ترجع لرغبة المدير الفني".

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التحرير

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