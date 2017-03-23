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فيديو| عبد الحفيظ: كوليبالي قد يفشل.. و«الزمالك لم يستفيد من 7 صفقات»

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فيديو| عبد الحفيظ: كوليبالي قد يفشل.. و«الزمالك لم يستفيد من 7 صفقات» فيديو| عبد الحفيظ: كوليبالي قد يفشل.. و«الزمالك لم يستفيد من 7 صفقات»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الإيفواري سليماني كوليبالي، من اختيار الجهاز الفني للفريق الأحمر،  موضحًا أن الجهاز تعرف على إمكانيات اللاعب عن طريق سيديهات له.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أنه لا يريد الحكم على اللاعب في شهر واحد، مؤكدًا أنه قد يكون له دور في الفترة المقبلة مع الفريق.

وتابع مديير الكرة بالقلعة الحمراء، أن كوليبالي قد لا ينجح مع الأهلي، شأنه شأن لاعبين كثيرين في العالم كله، ضاربًا المثل بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، معلقًا «إبراهيموفيتش ده اللي مكسر الدنيا ما نجحش في برشلونة».

واستكمل، أنه بالمقارنة مع صفقات المنافس التقليدي الزمالك، فالأهلي استفاد من لاعبيه الجدد أكثر من الفريق الأبيض، «مفيش مقارنة أصلًا، هناك نحو 7 لاعبين لم يشاركوا مع الزمالك حتى الآن».

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التحرير

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