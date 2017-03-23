سيد عبد الحفيظ عن واقعة مطار أديس أبابا: «الغلط غلط مفيش هزار»

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علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على واقعة اعتداء جماهير النادي الأحمر، على بعض لاعبي نادي الزمالك، في مطار أديس أبابا، مؤكدًا أن الخطأ خطأ دون شك في حالة حدوثه، «الغلط غلط مفيش هزار».

وأضاف عبد الحفيظ، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن المبدأ نفسه خاطيء سواء خارج مصر أو داخلها، مشيرًا إلى أنه لا يحب تصنيف الجمهور أو تحديد مسميات، قائلًا «ده مش صح».

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أنه لا ينسق أى أمور مع الجماهير، موضحًا أنه لا يوجد ما يستدعي التنسيق من الأساس فهناك مدرجات وهناك منافذ تذاكر تحملها الجماهير ولا مجال لأى تواصل من أى نوع آخر مع الجهاز الفني على سبيل المثال.