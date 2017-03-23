فيديو| الشامي: كرم كردي أقوى عضو في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن كرم كردي، عضو المحلس الحالي، هو الأقوى داخل الجمعية العمومية، معلقًا «الروح مش حلوة والأداء مش حلو في الجبلاية».

وتابع «الشامي» خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أنه بحكم قربه من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يمكنه القول بأن مواقفه الأخيرة رفعت من أسهمه، خاصة في ظل حالة الاحتقان القائمة حاليًا داخل مجلس الجبلاية.

وأضاف، لا يوجد أي تواصل بين مجلس اتحاد الكرة والجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه لا أحد يرد على التليفونات سوى كرم كردي، وأحمد مجاهد، عضوى المجلس الحالي.