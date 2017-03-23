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عبد الحفيظ: معلول سعيد في الأهلي.. وسنوافق على بيعه في حالة واحدة

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عبد الحفيظ: معلول سعيد في الأهلي.. وسنوافق على بيعه في حالة واحدة عبد الحفيظ: معلول سعيد في الأهلي.. وسنوافق على بيعه في حالة واحدة

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه متمسك باستمرار الظهير التونسي علي معلول، في صفوفه، مشيرًا إلى أن اللاعب سعيد مع الفريق الأحمر، وأن نادي الترجي طلب ضمه بالفعل في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتابع عبد الحفيظ، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن الحالة الوحيدة التي من الممكن بيع «معلول» بها هي وصول عارضًا ماديًا كبيرًا لا يمكن للنادي رفضه، مالذي حدث مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا وانتقل إلى الدوري الصيني. 

وأوضح مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن قيمة الظهير الدولي المادية ارتفعت في الفترة الماضية، بعد تألقه مع منتخب بلاده، وسيوافق الأهلي على بيعه بنفس مبدأ الموافقة على بيع أي لاعب، وهو وصول عرض مادي لا يُرفض.

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التحرير

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