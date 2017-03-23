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«تحطيم السيارات وتعطيل الطائرات».. جرائم اعتداء الأولتراس علي اللاعبين

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«تحطيم السيارات وتعطيل الطائرات».. جرائم اعتداء الأولتراس علي اللاعبين «تحطيم السيارات وتعطيل الطائرات».. جرائم اعتداء الأولتراس علي اللاعبين

التحرير

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قامت مجموعة من مشجعي رابطة «ألتراس أهلاوي»، بالاعتداء على لاعبي فريق الزمالك، خلال تواجد البعثة في مطار أديس أبابا، أمس الأربعاء.

وأثناء قيام بعثة الزمالك القادمة من نيجيريا، بعد مواجهة فريق رينجرز بدوري الأبطال، بعمل ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا، وهو ما تزامن مع موعد عودة بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا التي سافرت الي جوهانسبرج لمؤازرة فريقها امام بيدفيست الجنوب إفريقي، قام عدد من المشجعين بالاعتداء على لاعبي الفريق الأبيض.

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتعرض فيها لاعبي الكرة إلى صدام مع الأولتراس، حيث سبق من قبل الاعتداء على بعض اللاعبين. 

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي أبرز الوقائع التي قامت فيها الجماهير بالاعتداء على اللاعبين. 

- محمود عبد الرحيم (جنش)

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اشتبك حارس مرمي الزمالك، محمود عبد الرحيم (جنش)، مع عدد من جمهور الأهلي، خلال تواجد جمهور الأحمر الذي سافر خلف الفريق لجنوب إفريقيا بمطار أديس أبابا، في نفس وقت تواجد لاعبو الزمالك، وقام محمود جنش بافتعال أزمة معهم بعد توجيه هتافات معادية للزمالك، حتى وصل الاشتباك بينهم إلى التطاول باليد، وهو ما أدى إلى إصابة جنش بالخدوش، وفقًا لتصريحات رئيس النادي. 

بدأت الأزمة بمشادة كلامية من قبل لاعبي الزمالك والجماهير، بعد أن قامت الجماهير بالتجمع حول مدرب الأحمال رودريجو، في محولة الاعتداء عليه مع ترديد عبارات سيئة، وهو الأمر الذي استدعى توجه لاعبي الزمالك إلى مدرب الأحمال، ثم تم فصل اللاعبين عن الجماهير وصعدوا الي الطائرة. 

وبعد صعود اللاعبين الي الطائرة، عاد أفراد الأولتراس إلى استخدام أغاني مسيئة ضد الفريق الأبيض، وهو ما دفع جنش وشوقي السعيد إلى الدخول في أزمة مع الأولتراس وصلت إلى الاعتداء بالضرب، مما أدى إلى حالة هلع بين ركاب الطائرة. 

وقام أمن مطار أديس أبابا، بإنزال أفراد أولتراس أهلاوي من الطائرة للتحقيق معهم، وغادرت الطائرة المطار بدون الجماهير بعد أن تم احتجازهم في أثيوبيا ورفض سفرهم على متن الطائرة.

وحررت بعثة الزمالك محضر بالواقعة في مطار القاهرة حال وصولها، بعدما طلب رئيس الزمالك من هاني زاردة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف، مدير الكرة بالنادي الأبيض بعمل تقرير مفصل عن الواقعة.

وقامت سلطات أمن مطار القاهرة، باستدعاء محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، للاستماع لأقواله بخصوص الواقعة. 

- باسم مرسي.

باسم مرسي

اشتبك من قبل باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، مع جماهير الأهلي، في مطار تونس، عندما وصل فريق الزمالك إلى مطار تونس، لمواجهة فريق الصفاقسي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015. 

وقامت الجماهير وقتها بسب اللاعب بوالديه، أثناء تواجده بالمطار، وهو ما دفع اللاعب إلى الاشتباك مع أولتراس أهلاوي. 

- وائل رياض. 

جماهير الزمالك - وائل رياض

عام 2009، اعتدت جماهير نادي الزمالك (الوايت نايتس) على، وائل رياض (شيتوس)، عندما تواجد في مقر النادي الأهلي، أثناء اقتحامهم لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقاموا بتكسير زجاج سيارته وتحطيمها. 

- الأولتراس تعتدي على لاعبي الأهلي

جماهير الأهلي تعتدي علي اللاعبين

17 اغسطس 2016، قامت جماهير النادي الأهلي المعروفه باسم (أولتراس أهلاوي) بالاعتداء على اللاعبين خلال تدريبات الفريق، احتجاجًا منهم على خسارة بطولة كأس ثم الخروج من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واشتبكت الجماهير مع قائد الأهلي حسام غالي والمهاجم عمرو جمال، وتم توجيه السباب والشتائم لعدد من اللاعبين، وطالبت الجماهير برحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني من منصبه.

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التحرير

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