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فيديو.. «تنشيط السياحة»: الأجانب يشهدون الآن بأمن وأمان مصر

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فيديو.. «تنشيط السياحة»: الأجانب يشهدون الآن بأمن وأمان مصر فيديو.. «تنشيط السياحة»: الأجانب يشهدون الآن بأمن وأمان مصر

التحرير

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قال هشام الدميري، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن الأجانب هم الذين يشهدون بأمن وأمان الآن، مؤكدًا أن سقُوط الطائرة الروسية أحدث انكسارا تاما فى قطاع السياحة؛ لأن أكثر من 78% من السائحين من أوروبا.

وأكد الدميري، في حواره مع برنامج «مساء »، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، أن منظومة دعم الطيران التى بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، ستساعد في تنشيط قطاع السياحة، موضحًا أن السياحة تمثل ثاني مصدر لتوفير العملة الأجنبية في مصر، وفتح أسواق جديدة يستلزم وجود منتج عالي الجودة.

وذكر أن الدولة شكلت المجلس الأعلى للسياحة حديثا كون السياحة صناعة وليست مجرد قطاع، مطالبًا جميع أجهزة الدولة بالعمل على إنجاح السياحة وذلك بتذليل العقبات بكل جهاز؛ لإعادتها من جديد للوضع الذي كان عليه مسبقًا.

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التحرير

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