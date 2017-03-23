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فيديو.. الزراعة: لم نستورد أي لحوم غير صالحة من البرازيل

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فيديو.. الزراعة: لم نستورد أي لحوم غير صالحة من البرازيل فيديو.. الزراعة: لم نستورد أي لحوم غير صالحة من البرازيل

التحرير

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علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ما تردد من أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، باستيراد لحوم فاسدة غير صالحة من البرازيل، موضحًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي 360»، على قناة «القاهرة والناس»، أن مصر لم تستورد أي لحوم غير صالحة سواء من البرازيل أو من أي دولة آخرى، وأن هناك رقابة مشددة على اللحوم قبل إدخالها الأسواق.

وتابع :«أول ما اللحوم تصل لمصر، هناك رقابة عليها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك من وزارة الصحة ووزارة الزراعة»، موضحًا أن كل هيئة تقوم بأخذ عينات وتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها.

وواصل :«أجلنا استيراد اللحوم من البرازيل حتى معرفة الشركات المشبوهة هناك كي لا نقع في التعامل معها».

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التحرير

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