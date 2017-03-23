أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصادر: وزير التنمية يعين لواء مخابرات سابق رئيسا لـ«الحسينية»

Google+ Print
مصادر: وزير التنمية يعين لواء مخابرات سابق رئيسا لـ«الحسينية» مصادر: وزير التنمية يعين لواء مخابرات سابق رئيسا لـ«الحسينية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب – محمد عودة 

أصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية قرارًا بتعيين اللواء شريف عبدالغنى 

ذكرت مصادر خاصة لـ"التحرير" أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف قرر تعيين عبدالغنى رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية، رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، خلفًا للواء يحيى برجل.

وأضافت المصادر أن عبدالغني يتولى مهام منصبه الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، كما أكدت المصادر أن رئيس المركز الجديد هو لواء سابق بجهاز المخابرات العامة. 

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قد أصدر قرارًا بإنهاء تكليف اللواء يحيى برجل رئيس مركز ومدينة الحسينية مطلع شهر مارس الجارى، لصالح العمل، على أن يتولى محمد عوض نائب رئيس المركز القيام بتسيير أعمال المركز لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للمركز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

القوى العاملة: نسعى لإنهاء أزمة «هني ويل» مع رئيس الشركة الأسبوع المقبل

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ القليوبية: شراء 168 بوابة إليكترونية لتأمين دور العبادة

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات بتكلفة 56 مليون جنيه بدهب

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها

صور| الجيش يبدأ ترميم «المرقسية» وشارعها