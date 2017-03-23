مصادر: وزير التنمية يعين لواء مخابرات سابق رئيسا لـ«الحسينية»

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كتب – محمد عودة

أصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية قرارًا بتعيين اللواء شريف عبدالغنى

ذكرت مصادر خاصة لـ"التحرير" أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف قرر تعيين عبدالغنى رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية، رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، خلفًا للواء يحيى برجل.

وأضافت المصادر أن عبدالغني يتولى مهام منصبه الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، كما أكدت المصادر أن رئيس المركز الجديد هو لواء سابق بجهاز المخابرات العامة.

وكان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قد أصدر قرارًا بإنهاء تكليف اللواء يحيى برجل رئيس مركز ومدينة الحسينية مطلع شهر مارس الجارى، لصالح العمل، على أن يتولى محمد عوض نائب رئيس المركز القيام بتسيير أعمال المركز لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للمركز .