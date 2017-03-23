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سعر الحديد وارتفاع سعر الأسمنت اليوم الخميس 23/3/2017 بالأسواق

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سعر الحديد وارتفاع سعر الأسمنت اليوم الخميس 23/3/2017 بالأسواق سعر الحديد وارتفاع سعر الأسمنت اليوم الخميس 23/3/2017 بالأسواق

سمر العشري

ارتفعت بعض اسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الخميس :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الخميس :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 738 جنيه
أسمنت النصر النصر 723 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنيه
الفهد الفهد 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 718 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 740 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 710 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 718 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 735 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 705 جنيه
أسمنت العريش العسكري 718 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 725 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 728 جنيه
السويس للأسمنت السويس 738 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 743 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 743 جنية
أسمنت شورى شورى 705 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 728 جنية
السويدي السويدي 728 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 718 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 705 جنية

المصدر:مصر365 

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