سعر الحديد وارتفاع سعر الأسمنت اليوم الخميس 23/3/2017 بالأسواق

ارتفعت بعض اسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.
سعر الحديد اليوم الخميس :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|738 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|723 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|780 جنيه
|الفهد
|الفهد
|700 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|718 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|740 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|710 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|718 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|735 جنيه
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|705 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|718 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|725 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|728 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|738 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|743 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|743 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|705 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|728 جنية
|السويدي
|السويدي
|728 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|718 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|705 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads