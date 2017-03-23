محافظ الدقهلية يلتقي مسئولي قطاع المشروعات بوزارة الإنتاج الحربي

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كتب -كارم الديسطي

التقى الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية مساء أمس الأربعاء مسئولي قطاع المشروعات بوزارة الإنتاج الحربي "مصنع ٩٩٩ الحربي" وعلى رأسهم اللواء مهندس نبيل الديب رئيس قطاع المشروعات ونائب رئيس "مصنع ٩٩٩ الحربي"، والدكتور جورج زكي استشاري المصنع لاستعراض ومناقشة إمكانية تطوير آليات عمل منظومة المجازر بالمحافظة.

وشدد على أهمية تحديد مدى الاستفادة المقدمة للمواطن من المجازر الآلية وضرورة الالتزام بالشروط الصحية والبيئية فيها مكلفا مدير مديرية الطب البيطري بحصر عدد المجازر ومساحتها وضرورة الاستغلال الأمثل للمسافات البينية للمجازر وخدمتها لأكبر عدد من المزارع بنطاقها على أن يتم البدء بمجزر ميت الكرما.

وأكد على ضمان استمرارية الإنتاج والتشغيل والحفاظ على أدوات العمل والإنتاج مشيرا إلى أن ما يعنيه هو توفير الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج الغذائي.