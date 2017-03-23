مصادر: أزمة التغذية وتسمم الطلاب مخطط لضرب «الخدمة الوطنية»

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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أزمة التغذية المدرسية وانتشار حالات التسمم بكثرة خلال الفترة الماضية، يعد بالنسبة الوزارة "لغز" يبحثون عن خيوطه هذه الأيام بالتواصل مع بعض الجهات السيادية.

وأكدت المصادر أن رئاسة الوزراء طلبت من التربية والتعليم، تقرير مفصل حول ملف التغذية المدرسية بما فيهم أخر حالة والتي أصيب فيها أكثر من 80 طالبا بمحافظة المنوفية بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية.

وأشارت إلى أن ما يحدث هذه الأيام وراءه بعض الموردين الذين كانوا يشتركون فى مناقصة التغذية المدرسية، ولكن عندما تم إسناد المناقصة بالأمر المباشر للخدمة الوطنية تم وقف "السبوبة" عن هؤلاء الموردين، مما جعلهم يشيعون البلبة بين الناس ويؤكدون لهم أن المصابين سوف يحصلون على مبالغ مالية.

وأكدت المصادر، أنه من المفترض أن تكون المناقصة فى أول أبريل القادم، ولكن سوف يتم إسنادها الى الخدمة الوطنية بالأمر المباشر للمرة الثانية على التوالى، ولكن بشرط التعاقد مع شركات أغذية مشهورة تخضع لرقابة الدولة مباشرة.

وبدأ أولياء الأمور والمعلمين فى تدشين هاشتاح على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "بدل نقدى لوجبة التسمم"، اعتراضا على انتشار حالات التسمم بين طلاب المدارس بسبب التغذية المدرسية.

وأصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات بدفع لجان متابعة لجميع المحافظات؛ للوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتخزين، وتداول الوجبات المدرسية داخل المدارس، ومدى اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعاقد، والفحص قبل الاستلام؛ لضمان وصولها للطلاب بحالة ممتازة.