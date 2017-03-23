صفع «بالاك» وأصبح أصغر هدافي كأس العالم.. محطات في مسيرة «بودولسكي»

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أعلن الدولي الألماني لوكاس بودولسكي، أمس الأربعاء، اعتزاله اللعب دوليًا بعد مسيرة مليئة بالعطاء مع المنتخب الألماني، قدم فيها الكثير وقدم المانشافت له الكثير، حيث قضى 13 عامًا مع المانشافت شارك في 129 مباراة.

واختتم اللاعب صاحب الـ31 عامًا مسيرته الدولية بمباراته اليوم أمام المنتخب الإنجليزي وديًا والتي سجل فيها هدفه الأخير بقميص المنتخب ليرفع رصيده من الأهداف إلى 49 هدفًا دوليًا، وتم تكريمه من قبل الاتحاد الألماني ووزارة الخارجية قبل بداية المباراة.

في التقرير التالي نستعرض مسيرة بودولسكي مع منتخب المانشافت:

بداياته

بودولسكي من مواليد 4 يونيو 1985 بمدينة غليفيسا جنوب بولندا لديه، يلعب بمركز مهاجم أو جناح أيسر، وطوله 182 سم ووزنه 82 كجم، ويحمل الجنسيتين الألمانية والبولندية.

تفجرت مواهبه مبكرًا، تحديدا في العام 2003، حيث قامت الصحافة البولندية بلفت نظر مدرب منتخبها باول جاناس، إلى المهاجم الواعد لاستدعائه للمنتخب، ولكنه رفض بحجة وجود عدد كبير من النجوم في مركزه، ولن يضحي باستدعاء لاعب صغير على حساب أحدهم.

واستغل المنتخب الألماني الأمر وخطف بودولسكي صاحب الـ18 عامًا، لتمثيله دوليًا، ليصبح أول لاعب من الدرجة الثانية منذ سبعينيات القرن الماضي يمثل المانشافت.

ندم جاناس كثيرًا على قراره وضاعت الفرصة على بولندا للحصول على بودولسكي، على غرار ما حدث مع مواطنه ميروسلاف كلوزه.

المشاركة الأولى

شارك الشاب الألماني لأول مرة دوليًا في 4 يونيو 2004 لدقائق معدودة أمام المجر بدعوة من المدرب رودي فولر، وذهب معهم لليورو 2004 وكان أصغر لاعب في قائمة ألمانيا، وشارك في مباراة واحدة فقط أمام التشيك، عندما دخل بديلا في الشوط الثاني لتورستين فرينجس.

أول رقم قياسي

تم اختيار اللاعب في قائمة ألمانيا لكأس العالم 2006، وأصبح المهاجم الثاني مع كلوزه، وسجل أول هدف له في كأس العالم أمام الإكوادور في دور المجموعات، وهدفين بعد ذلك أمام السويد في دور الـ16 وأصبح أول لاعب ألماني يسجل هدفين في مباراة واحدة في أول مشاركة له في كأس العالم منذ 1962.

الأكثر مشاركة

يعد بودولسكي ثالث لاعبي المنتخب الألماني الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ، حيث يأتي خلف النجمين السابقين لوثار ماتيوس 150 مباراة دولية، وميروسلاف كلوزه 137 مباراة.

الهدافين التاريخين

بهدف اليوم أمام إنجلترا، أحرز بودولسكي 49 هدفًا خلال مسيرته الدولية، لينال المركز الرابع في ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الألماني، خلف كلوزه 71 هدفًا، وجيرد مولر 68 هدفًا، ويواخيم ستريتش لاعب منتخب ألمانيا الشرقية 59 هدفًا.

موقفه الشهير

يعد من أطرف وأغرب مواقف بودولسكي في الملاعب، قيامه بصفع القائد السابق للمانشافت مايكل بالاك في مباراة ألمانيا ضد ويلز، بتصفيات كأس العالم، والذي قام بإعطائه تعليمات وأوامر في الملعب، ما أثار غضبه، ليقوم بصفعه أمام الجميع في موقف غريب للغاية.

وبعد ذلك قام بودولسكي بتقديم اعتذار رسمي لزميله بالاك وقال: " تصرفي كان سيء ومبالغًا فيه، وأقدم اعتذراي لبالاك ".

إنجازاته الدولية

- أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2006

- المركز الثالث مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2006 (لديه ثلاثة أهداف في كأس العالم).

- المركز الثاني مع منتخب ألمانيا في كأس الأمم الأوروبية 2008.

- المركز الثالث مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010.

- المركز الأول مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014.

وأحرز بودولسكي في هذه البطولة هدفان في مرمى المنتخب البولندي، احتفاله بالهدفان كان هادئًا احترامًا لأصوله البولندية.