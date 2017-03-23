بالفيديو.. بودولسكي يودع ألمانيا بهدف مذهل في شباك إنجلترا

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أنهى الدولي الألماني لوكاس بودولسكي، لاعب جالطة سراى التركي، مسيرته مع منتخب الماكينات، بعدما اعلن إعتزاله اللعب دوليًا، خلال مباراة ألمانيا وإنجلترا الودية، التي أقيمت مساء الأربعاء.

وقاد بودولسكي، المنتخب الألماني للفوز على الإنجليز بهدف وحيد أحرزه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، قبل استبداله في الدقيقة 84 وسط هتافات الجمهور له في ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وقدم اللاعب مسيرة مليئة بالعطاء مع منتخب ألمانيا، قدم فيها الكثير، إذ قضى 13 سنة مع المانشافت، شارك خلالها في 129 مباراة.

ويعد هدف بودولسكي، صاحب الـ31 عاما، في شباك جو هارت، أمس، هو الـ49 له بقميص الماكينات. هذا وقد تم تكريمه من قبل الاتحاد الألماني ووزارة الخارجية قبل بداية المباراة.