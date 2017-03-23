حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:



هجوم إرهابي في العاصمة البريطانية لندن بسيارة وعملية طعن نتج عنها 4 قتلى و20 مصابًا، وسلسلة انفجارات في نيجيريا، وفشل كوريا الشمالية في إجراء اختبار جديد لصاروخ باليستي، وأداء فرانك-فالتر شتاينماير، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثاني عشر لألمانيا، واكتشاف ثعبان على متن طائرة ركاب أمريكية، جولة في أبرز الأخبار العالمية.

1- مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجوم لندن

أحد المصابين في موقع الحادث الأربعاء (أ ف ب)

قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم تعرضت له العاصمة البريطانية لندن. ووقع الهجوم أمام مقر البرلمان في ويستمنستر، وكان من بين الضحايا ضابط شرطة طعنه المهاجم وامرأة.

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2- كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

اختبار محرك صاروخي في كوريا الشمالية في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

فشلت كوريا الشمالية في تجربة صاروخية جديدة، حسبما قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية.

وأطلقت الصواريخ من بلدة وناسان على الساحل الشرقي للبلاد. وأكد الجيش الأمريكي أنه رصد انفجار صاروخ خلال إطلاقه.

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3- سلسلة انفجارات في نيجيريا

موقع الانفجار بمدينة مايدوجوري الأربعاء (أ ف ب)

وقعت خمسة انفجارات بمدينة "مايدوجوري" شمال شرق نيجيريا وأدت إلى مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابًا.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن الانفجارات استهدفت نقاط مختلفة على طول الطريق السريع "مايدوجوري-جامبورو"

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4- شتاينماير رئيس ألمانيا الـ12

الرئيس الألماني الجديد فرانك-فالتر شتاينماير يستعرض حرس الشرف في برلين الأربعاء (أ ف ب)

أدى فرانك-فالتر شتاينماير، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثاني عشر لألمانيا أمام جلسة مشتركة لكل من البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات".

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5- ثعبان على متن طائرة ركاب أمريكية

مضيفة على متن الطائرة تمسك بالثعبان الأربعاء - أسوشيتد برس

عُثر على ثعبان يبلغ طوله خمسة أقدام على متن رحلة جوية متجهة إلى مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأبلغ الركاب بالأمر عندما قال الطيار: "أيها الرفاق، لدينا ثعبان طليق على متن الطائرة، ولكننا لا نعرف أين هو".

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