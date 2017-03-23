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سام مرسي: اللعب لمنتخب مصر حلم منذ الطفولة

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سام مرسي: اللعب لمنتخب مصر حلم منذ الطفولة سام مرسي: اللعب لمنتخب مصر حلم منذ الطفولة

التحرير

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قال سام مرسي، لاعب وسط ويجان الإنجليزي، والمنضم حديثًا للمنتخب الوطني، إن اختياره للعب في صفوف الفراعنة كان حلمًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه حاول جاهدًا طوال الفترة الماضية بذل أكثر جهد ممكن لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف «مرسي»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أنه حاول التواصل مع بعض الشخصيات طوال السنوات الماضية للانضمام للمنتخب الوطني، موضحًا أنه اجتمع بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، وأكد له الأخير اقتناعه بإمكانياته.

وتابع، أن أزمة التجنيد انتهت وتمكن الآن من الانضمام لمنتخب ، الذي يتمنى اللعب له منذ طفولته.

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