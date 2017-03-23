فيديو| نجلة فرج فودة عن مقتل قاتل أبيها: «جزء من حقنا رجع»

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وجهت سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، الشكر لمن ساهم في قتل أبو العلا عبد ربه، عضو الجماعة الإسلامية وأحد المتورطين في اغتيال والدها عام 1992.

وقالت فرج، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أيَّا كانت الجهة التب صفت هذا القاتل فهي مشكورة جدًا لأنها رجعت جزءًا من حقنا، وخلصت البشرية كلها من شره وإزهاق المزيد من أرواح الناس اللى طبعًا نتيجة الفكر التكفيرى الذى ينتهجوه".

وتابعت: "تخليص البشرية من هذا القاتل ليست قضيتى، فلو أبو العلا مات هناك الآلاف غيره ينتهجون نفس الفكر والأيديولوجية، وده مش هيسعدنى ولا يفرحنى، قتل الجسد مش هو القتل إنما القتل الحقيقى هو قتل الفكر، وهما قتلوه عشان كان بينور ويفهم الناس ويوضح لهم الحقيقة".

وذكرت تقارير أجنبية، أن أبو العلا عبد ربه، لقى حتفه في المواجهات الدائرة في ريف حماة بسوريا، حيث يقاتل في صفوف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، في مواجهة القوات النظامية