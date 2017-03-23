10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن "هجوم لندن" لن يؤثر على حياة البريطانيين، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم بأن أخبار هامة بدأت تحدث، ضمن أبرز تصريحات، الأربعاء، إضافة إلى تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ربما لا يتمكن أي أوروبي من السير في الشارع بأمان، وحديث رئيس أركان الجيش الأمريكي عن حرب المدن، وحديث بابات الفاتيكان عن أزمة اللاجئين.

1- ترامب بعد هجوم لندن: ''أخبار هامة بدأت تحدث''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء (أ ف ب)

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي وقع في لندن، الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقال "أخبار كبيرة بدأت تحدث في لندن"، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- رئيسة وزراء بريطانيا: هجوم اليوم لن يؤثر على حياة اللندنيين

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمام مقر الحكومة في داوننج ستريت الأربعاء (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن الهجوم الذي وقع الأربعاء في العاصمة لندن لن يؤثر على حياة اللندنيين الذين سيتابعونها بشكل طبيعي كما اعتادوا، مشيرة إلى أن البرلمان سيواصل اجتماعاته غدًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- أردوغان: قد لا يتمكن أي أوروبي من السير في الشارع بأمان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه إلى جمع من الأتراك في مدينة قسطموني الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أن أي أوروبي قد لا يتمكن من أن "يسير خطوة في الشارع بأمان" إذا بقي الاتحاد الأوروبي على موقفه الذي اعتبره معاد لتركيا.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة: "أقول للأوروبيين إن تركيا ليست بلدا يمكن هزه واللعب بشرفه وطرد وزرائه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- جنرال أمريكي: معركة الموصل نموذج لحروب المدن في المستقبل

الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي أثناء لقائه مع مسولين صينيين في بكين في 16 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، إن المعركة التي تخوضها القوات العراقية ضد الجهاديين لاستعادة مدينة الموصل من أيديهم أو تلك التي خاضتها القوات السورية لاستعادة حلب هي نموذج لحروب المدن التي يجب أن تستعد لها الجيوش في المستقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الرئيس الألماني لأردوغان: توقف عن مقارنات النازية المخزية

شتاينمر ماير يستعرض حرس الشرف بعد انتخابه رئيسًا الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، في خطاب تنصيبه أمام نواب البرلمان الألماني "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات"، موجها خطابه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "توقف عن مقارنات النازية المخزية! لا تقطع الصلة مع الذين يريدون الشراكة مع تركيا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- نتنياهو: لن نقيد البناء الاستيطاني شرقي القدس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تقيد عمليات البناء في المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر في القدس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- الأسد: سوريا تواجه حربا إرهابية لضرب هويتها

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث إلى وكالة الأنباء السورةي في 7 فبراير 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أحد أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية وتشويه فكرة الانتماء للعروبة وللوطن من خلال بث الفكر المتطرف القائم على إلغاء الأخر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- بابا الفاتيكان: أزمة اللاجئين هي أكبر مأساة منذ الحرب العالمية الثانية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في الفاتيكان الأربعاء (أ ف ب)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للحضور في ساحة القديس بطرس إن حجم أزمة اللاجئين الراهنة تفوقها فقط الحرب العالمية الثانية.

وقال البابا فرنسيس :"دعونا لا ننسى أن مشكلة اللاجئين والمهاجرين اليوم هي المأساة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- وزير خارجية أمريكا: مقتل زعيم تنظيم داعش ''مسألة وقت''

وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون بمقر وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال اجتماع للتحالف الدولي المناهض للجهاديين إن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي "مسألة وقت".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- كوبلر: مرتكبو الانتهاكات في ليبيا سيحاسبون أمام "الجنائية الدولية"

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر في مؤتمر صحفي في طرابلس في 8 يناير 2017 (أ ف ب)

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن كافة الأطراف الليبية المسؤولة عن ارتكاب أفعال تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، معرضة للمحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا